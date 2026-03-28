Генич прокомментировал игру ЦСКА после возобновления чемпионата России

Генич прокомментировал игру ЦСКА после возобновления чемпионата России
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался об игре ЦСКА после зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Ни одного матча «на ноль». ЦСКА всегда славился своей сумасшедшей обороной. Всегда. Посмотри, они сейчас сколько пропускают. Ни одного матча «на ноль» после возобновления.

Мне так кажется, что изначально никто и не планировал, что ЦСКА в этом сезоне станет чемпионом. Все говорили «Краснодар», «Зенит», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

После 22 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

