Сборная Кыргызстана разгромно проиграла Мадагаскару, пропустив четыре мяча за первый тайм

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Кыргызстана и Мадагаскара. Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой африканской сборной со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл нападающий Мадагаскара Арно Рандианантенаина на пятой минуте. На 17-й минуте африканская команда увеличила преимущество. Через семь минут Уоррен Кадди сделал счёт разгромным. Полузащитник Клеман Кутюрье забил четвёртый мяч номинальных гостей на 42-й минуте. Во втором тайме хавбек сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 62-й минуте Кыргызстан забил второй гол. Уоррен Кадди оформил дубль на 79-й минуте.