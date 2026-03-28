Сборная Кыргызстана разгромно проиграла Мадагаскару, пропустив четыре мяча за первый тайм
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Кыргызстана и Мадагаскара. Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой африканской сборной со счётом 5:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Кыргызстан
Окончен
2 : 5
Мадагаскар
0:1 Рандианантенаина – 5' 0:2 0:3 Кадди – 24' 0:4 Кутюрье – 42' 1:4 Алмазбеков – 58' 2:4 2:5 Кадди – 79'
Счёт в матче открыл нападающий Мадагаскара Арно Рандианантенаина на пятой минуте. На 17-й минуте африканская команда увеличила преимущество. Через семь минут Уоррен Кадди сделал счёт разгромным. Полузащитник Клеман Кутюрье забил четвёртый мяч номинальных гостей на 42-й минуте. Во втором тайме хавбек сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 62-й минуте Кыргызстан забил второй гол. Уоррен Кадди оформил дубль на 79-й минуте.
