Кыргызстан — Мадагаскар, результат матча 28 марта 2026, счет 2:5, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Кыргызстана разгромно проиграла Мадагаскару, пропустив четыре мяча за первый тайм
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Кыргызстана и Мадагаскара. Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой африканской сборной со счётом 5:2.

28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Кыргызстан
Окончен
2 : 5
Мадагаскар
0:1 Рандианантенаина – 5'     0:2     0:3 Кадди – 24'     0:4 Кутюрье – 42'     1:4 Алмазбеков – 58'     2:4     2:5 Кадди – 79'    

Счёт в матче открыл нападающий Мадагаскара Арно Рандианантенаина на пятой минуте. На 17-й минуте африканская команда увеличила преимущество. Через семь минут Уоррен Кадди сделал счёт разгромным. Полузащитник Клеман Кутюрье забил четвёртый мяч номинальных гостей на 42-й минуте. Во втором тайме хавбек сборной Кыргызстана Бекназ Алмазбеков отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 62-й минуте Кыргызстан забил второй гол. Уоррен Кадди оформил дубль на 79-й минуте.

Материалы по теме
ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
