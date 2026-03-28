Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Южная Корея — Кот-д'Ивуар, результат матча 28 марта 2026, счет 0:4, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Южную Корею в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой африканской сборной со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Южная Корея
Окончен
0 : 4
Кот-д'Ивуар
0:1 Гессан – 35'     0:2 Адингра – 45+1'     0:3 Годо – 62'     0:4 Синго – 90+4'    

Счёт в матче открыл полузащитник африканской сборной Эванн Гессан на 35-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Симон Адингра увеличил преимущество Кот-д'Ивуара. Нападающий Мартиаль Годо сделал счёт разгромным на 62-й минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте защитник Уилфрид Синго установил окончательный счёт – 0:4.

Южная Корея и Кот-д'Ивуар примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Корейская команда сыграет в группе A с ЮАР и Мексикой. Сборная Кот-д'Ивуар встретится с Эквадором, Кюрасао и Германией в квартете E.

ФИФА может понести серьёзные убытки из-за ЧМ-2026. 4 главные причины
