Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Южную Корею в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. Игра проходила на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке (Турция). Игра закончилась победой африканской сборной со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл полузащитник африканской сборной Эванн Гессан на 35-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Симон Адингра увеличил преимущество Кот-д'Ивуара. Нападающий Мартиаль Годо сделал счёт разгромным на 62-й минуте. В конце встречи на 90+4-й минуте защитник Уилфрид Синго установил окончательный счёт – 0:4.

Южная Корея и Кот-д'Ивуар примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Корейская команда сыграет в группе A с ЮАР и Мексикой. Сборная Кот-д'Ивуар встретится с Эквадором, Кюрасао и Германией в квартете E.