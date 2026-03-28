«Никогда не был поклонником таланта Саши Соболева». Генич — о нападающем «Зенита»

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев… Вот его критикуют, плохой мальчик. Да, плохой мальчик. Он этим сейчас подпитывается, ему нравится сейчас эта игра, нравится задираться с аудиторией, давать колкие, едкие комментарии. При том, что он забивает. Если раньше все посмеивались: «Что что ты несёшь? Дельфин, ныряешь, ты не уровень «Зенита». То сейчас он вправе говорить, потому что действительно забивает. Но сказать, что он лучший, ну нет. Я никогда не был большим поклонником таланта, вот именно конструкции и функционала игры Саши Соболева. То, что он добротный, качественный нападающий и здорово себя в «Спартаке» проявлял, даже по цифрам понятно. Сейчас — красавец», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

В нынешнем сезоне Соболев провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.