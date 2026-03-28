Вингер «Пескары» Инсинье: в «Торонто» я никогда не был на 100% в хорошей физической форме

Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье, ранее выступавший за «Торонто», высказался о своём нынешнем положении дел.

«Чувствую себя хорошо, мои навыки возвращаются в норму. После трёх лет перерыва в привычном для меня стиле игры снова начинаю получать от неё удовольствие.

В «Торонто», где я играл с 2022 года до прошлого июня, никогда не был на 100% в хорошей физической форме — получал травмы, чтобы вернуться на поле, играл, не полностью восстановившись, снова травмировался. С другой стороны, в североамериканском футболе нет вылета из лиги — провёл 12 лет в «Наполи», мне не хватало того давления, к которому привык. Чем больше давления, тем комфортнее себя чувствую. В конце концов, я играл в команде, которая не была очень конкурентоспособной, это меня как игрока угнетало», — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.