«Краснодар» разгромил «Амкал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар». Клуб из Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился защитник «Краснодара» Диего Коста. На 12-й минуте форвард хозяев Хуан Боселли удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте нападающий Мозес Кобнан забил третий мяч в ворота «Амкала». На 84-й минуте полузащитник «Краснодара» Андрей Полевой забил ещё один мяч в ворота гостей, реализовав пенальти. Окончательный счёт игры — 4:0.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, набрав 49 очков после 22 матчей. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Матч состоится 4 апреля, начало — в 19:45 мск.