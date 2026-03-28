Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье: я бы пешком вернулся в Неаполь

Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье ответил, мог ли он вернуться в «Наполи», за который выступал с 2009 по 2022 год. Прошлым летом футболист покинул «Торонто», а в январе присоединился к своей нынешней команде.

«Мне несколько раз звонили из-за границы, но люди, с которыми разговаривал, беспокоились, что я тренировался индивидуально с июня по январь. Всегда говорил, что с моим телосложением 15-20 дней будет достаточно, чтобы вернуться в форму, но им нужен был игрок, который уже готов. Я бы пешком вернулся в Неаполь. Они связались со мной за пару недель до подписания контракта с «Пескарой», и я не мог спать по ночам. Чтобы снова надеть эту футболку, предложил платить мне минимальную зарплату, € 1500 в месяц. Я подумал: «Если докажу, что готов, то подпишу контракт. В противном случае уйду из игры, но всё равно буду любить эту команду». Я не расстроился, потому что выбор других людей нужно уважать. Кроме того, после Неаполя «Пескара» тоже заняла место в моём сердце», — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.