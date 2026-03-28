Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Джо Коул высказался о Месси и Роналду, выбрав лучшего из них

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выбрав лучшего среди них. Коул подчеркнул явную разницу в достижениях и спортивной самореализации.

«Думаю, у каждого футболиста, независимо от того, чего он добился, есть какие-то сожаления. Криштиану Роналду, вероятно, бьётся головой в подушку по ночам и думает: «Как бы мне хотелось быть таким же, как Месси».
Месси? С Месси всё в порядке. Он единственный, кто всего добился. Да, он единственный, кто хорошо спит», — приводит слова Коула TNT Sports.

