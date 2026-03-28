«Нефтехимик» и «Шинник» не забили голов в 26-м туре Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Нефтехимиком» из Нижнекамска и ярославским «Шинником». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Николай Волошин. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

После 26 матчей «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 35 очков. «Шинник», в активе которого 32 очка, располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Шинник» сыграет с «КАМАЗом» (4 апреля), «Нефтехимик» встретится с воронежским «Факелом» (1 апреля).