Факел — КАМАЗ, результат матча 28 марта 2026, счет 0:0, 26-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «КАМАЗом»
Комментарии

Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
Удаления: Моцпан – 85' / нет

Команды не открыли счёт по ходу встречи. В конце матча на 84-й минуте полузащитник хозяев поля Никита Моцпан получил красную карточку.

Ранее воронежская команда проиграла «Ротору» (0:1) и сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0).

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе воронежцев 53 очка в 25 встречах. Отрыв от ближайшего преследователя, московской «Родины», составляет семь очков. Челнинский «КАМАЗ», набравший 38 очков в 26 играх, располагается на четвёртой строчке в зоне переходных матчей.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
«Нефтехимик» могут поглотить, будущее «Черноморца» под вопросом. Главное в ФНЛ
