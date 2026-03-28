Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье: пример моих родителей и футбол спасли от плохой компании

Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье рассказал о своём детстве и о вкладе отца Кармине Инсинье в своё становление как личности.

«Он сделал так много… Например, работал сапожником. Отец много работал, чтобы вырастить четырёх сыновей в неблагополучном районе. Пример моих родителей и футбол спасли нас от плохой компании. Я был младшим, меня баловали и оберегали местные дети, которые знали о моей мечте стать футболистом.

Я начал играть в «Олимпии Сант-Арпино», даже по субботним вечерам не выходил из дома, потому что у меня был матч на следующий день. В молодёжной академии «Наполи» были ребята сильнее меня, но у них не было моего менталитета. Хотел попасть туда любой ценой», — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.