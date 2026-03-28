«Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче
Окончен товарищеский матч, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и алма-атинский «Кайрат». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12' 2:0 Соболев – 21'
На 12-й минуте Нино открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 21-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество российской команды.
После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.
