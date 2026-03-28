«Как же хорош Соболев весной». «Зенит» — о голе форварда в ворота «Кайрата»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в товарищеском матче с алма-атинским «Кайратом» (на данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев). Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Последний раз команды встречались в сентябре 2024 года. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:3.

После 22 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.