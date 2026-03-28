Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почёта с трофеем перед игрой с Перу

Сенегал, лишившийся победы в Кубке Африки, сделал круг почёта с трофеем перед игрой с Перу
Сборная Сенегала показала болельщикам трофей Кубка африканских наций перед товарищеским матчем с национальной командой Перу. Капитан сенегальцев Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона «Стад де Франс» перед началом встречи. Футболисты сделали круг почёта с трофеем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
2-й тайм
1 : 0
Перу
1:0 Джексон – 41'    

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 в дополнительное время.

Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
