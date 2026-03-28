«Главное, чтобы не ложились ни под кого». Генич — о перспективах «Сочи» и Осинькина в РПЛ

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о перспективах «Сочи» и главного тренера команды Игоря Осинькина на концовку сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас главный вопрос: надо ли Игорю Витальевичу [Осинькину] оставаться. Не мы точно должны за него решать, но этот вопрос в воздухе висит. Ну, не получилось у него. Он не тренер кризиса, он не тренер, который выправляет ситуацию. Ему надо вдолгую строить. Возможно, если сейчас начать строить команду уже под Первую лигу… Вот если он сейчас это будет делать, строить под Первую лигу, тогда окей, всё, закрываем глаза, как «Сочи» доиграет, так доиграет. Самое главное, чтобы не ложились ни под кого. А потом уже ставить задачу по возвращению с амбициями руководства и нормальным, крепким финансированием. Либо Игорю Витальевичу понимая, что он эту команду не спасёт, освободить сейчас своё место», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

После 22 туров чемпионата России подопечные Осинькина набрали девять очков и располагаются на последней, 16-й строчке.