«Когда ничего не понимаешь, тебе намного проще». Кержаков — об адаптации в «Севилье»

Бывший нападающий сборной России и «Севильи» Александр Кержаков рассказал, как у него проходил процесс адаптации в испанском клубе.

«Когда я перешёл в «Севилью», это не слишком повлияло на мою результативность. Потому что за первую половину чемпионата я сыграл 15 матчей и забил пять голов. И в этот же момент перешёл Игуаин в «Реал», и Йон Даль Томассон — в «Вильярреал». И Мончи с Виктором Ортой (бывшие руководители клуба. – Прим. «Чемпионата») сказали: «Давай посмотрим, кто из вас больше забьёт». Я точно забил не меньше, чем они оба. И это было так круто для меня.

Но отрезок потом, когда пришёл новый тренер после Хуанде Рамоса, когда начинаешь немного понимать то, о чём говорят в раздевалке, прислушиваешься к разговорам футболистов, кто-то недоволен тренером, начинаешь поддерживать разговор, это, конечно, сказывается на внутреннем состоянии. Когда ничего не понимаешь, тебе намного проще», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Кержаков играл за «Севилью» с 2007 по 2008 год, проведя 47 матчей и набрав 11+6 по системе «гол+пас» во всех турнирах.