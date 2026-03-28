Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 28 марта, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 28 марта
Комментарии

В субботу, 28 марта, стартовал 26-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого состоялся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 28 марта:

«Енисей» — «Уфа» — 1:0;
«Волга» Ульяновск — «Спартак» Кострома — 1:0;
«Нефтехимик» — «Шинник» — 0:0;
«Факел» — «КАМАЗ» — 0:0.

Оставшиеся матчи тура пройдут 29 и 30 марта.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка. На второй строчке располагается «Родина» (46). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). В топ-5 также входят «КАМАЗ» (38) и костромской «Спартак» (38). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
«Нефтехимик» могут поглотить, будущее «Черноморца» под вопросом. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android