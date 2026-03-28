Винисиус не тренировался со сборной Бразилии и может пропустить матч с Хорватией — Globo

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не принимал участие в тренировке национальной команды и может пропустить товарищеский матч со сборной Хорватии, сообщает Globo.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бразилия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Винисиус почувствовал боль в бедре из-за физической перегрузки после матча с Францией (1:2). В пятницу игрок прошёл обследование, которое не выявило существенных повреждений. Однако участие бразильского футболиста в предстоящем матче находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что травму получил бразильский форвард «Барселоны» Рафинья, восстановление которого может занять пять недель.

Матч между Бразилией и Хорватией состоится 1 апреля в Орландо. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.

