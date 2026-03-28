Вингер «Пескары» Инсинье: свой лучший футбол я показывал под руководством Сарри в «Наполи»

Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье ответил, какие тренеры внесли наибольший вклад в развитие его карьеры, а также назвал игроков, которых был бы готов забрать в любую команду.

— Ваши тренеры: Маццарри, Бенитес, Сарри, Анчелотти, Гаттузо и Спаллетти. Кто из них внёс наибольший вклад?

— Свой лучший футбол я показывал под руководством Сарри в «Наполи». А ещё мне очень нравился подход и взаимоотношения, которые у меня сложились с тренером Гаттузо, потому что он приятный и прямой человек.

— Три одноклубника из «Наполи», которых вы бы взяли с собой в любую другую команду.

— Гамшик, Кулибали и Мертенс, — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.