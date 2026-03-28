Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вингер «Пескары» Инсинье: свой лучший футбол я показывал под руководством Сарри в «Наполи»

Вингер «Пескары» Лоренцо Инсинье ответил, какие тренеры внесли наибольший вклад в развитие его карьеры, а также назвал игроков, которых был бы готов забрать в любую команду.

— Ваши тренеры: Маццарри, Бенитес, Сарри, Анчелотти, Гаттузо и Спаллетти. Кто из них внёс наибольший вклад?
— Свой лучший футбол я показывал под руководством Сарри в «Наполи». А ещё мне очень нравился подход и взаимоотношения, которые у меня сложились с тренером Гаттузо, потому что он приятный и прямой человек.

— Три одноклубника из «Наполи», которых вы бы взяли с собой в любую другую команду.
— Гамшик, Кулибали и Мертенс, — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.

