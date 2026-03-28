Защитник «Интера» Бастони дал согласие на переход в «Барселону» — Marca

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони согласился перейти в «Барселону». Об этом сообщает Marca.

При этом, по информации издания, итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн. Каталонский клуб не готов платить такую сумму. Кроме того, сине-гранатовые считают первостепенным трансфер нападающего.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Путь Гризманна в «Атлетико» завершается. Как уйти в «Барсу», но всё равно стать легендой
Путь Гризманна в «Атлетико» завершается. Как уйти в «Барсу», но всё равно стать легендой
