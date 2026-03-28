Генич назвал лучшего российского нападающего после 22 сыгранных туров РПЛ

Известный спортивный комментатор Константин Генич назвал форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва лучшим нападающим с российским паспортом после 22 сыгранных туров в РПЛ.

«Всё переплетается. Так что по Соболеву? Не считаю, что он сейчас лучший нападающий. Кто сильнее в России? Воробьёв. 100%. Воробьёв прекрасен, как и весь «Локомотив», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

В нынешнем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 22 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.