Генич назвал лучшего российского нападающего после 22 сыгранных туров РПЛ

Генич назвал лучшего российского нападающего после 22 сыгранных туров РПЛ
Известный спортивный комментатор Константин Генич назвал форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва лучшим нападающим с российским паспортом после 22 сыгранных туров в РПЛ.

«Всё переплетается. Так что по Соболеву? Не считаю, что он сейчас лучший нападающий. Кто сильнее в России? Воробьёв. 100%. Воробьёв прекрасен, как и весь «Локомотив», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

В нынешнем сезоне Дмитрий Воробьёв провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 22 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

Материалы по теме
«Типичная история обиженного футболиста». Генич — о конфликте Мойзеса и Челестини
