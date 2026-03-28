Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЦСКА — Локомотив, результат матча 28 марта 2026, счёт 2:1, 3-й тур женской Суперлиги 2025/2026

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу на 90-й минуте в матче 3-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 3-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.

Россия — Суперлига (ж) . 3-й тур
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Головина – 44'     1:1 Дамьянович – 64'     2:1 Плешкова – 90'    

Счёт в матче открыла Дарья Головина. Полузащитница железнодорожников отличилась в конце первого тайма на 44-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте сербская защитница ЦСКА Невена Дамьянович сравняла счёт. В конце встречи на 90-й минуте Юлия Плешкова забила победный гол в ворота «Локомотива».

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав девять очков. «Локомотив», в активе которого четыре очка, располагается на шестой строчке.

Календарь женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
