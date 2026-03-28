ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу на 90-й минуте в матче 3-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 3-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.

Счёт в матче открыла Дарья Головина. Полузащитница железнодорожников отличилась в конце первого тайма на 44-й минуте. Во втором тайме на 64-й минуте сербская защитница ЦСКА Невена Дамьянович сравняла счёт. В конце встречи на 90-й минуте Юлия Плешкова забила победный гол в ворота «Локомотива».

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав девять очков. «Локомотив», в активе которого четыре очка, располагается на шестой строчке.