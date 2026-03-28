Сборная Сенегала победила команду Перу в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Сенегала и Перу. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» (Франция). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды Сенегала.

Первый мяч во встрече забил нападающий Сенегала Николас Джексон на 41-й минуте. На 54-й минуте полузащитник Исмаила Сарр удвоил преимущество сенегальской команды, установив окончательный счёт — 2:0.

Сборная Сенегала примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Национальная команда Перу заняла девятое место в южноамериканской группе и не квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2026. Команда провела 18 матчей, одержав две победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.