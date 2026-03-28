Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенегал — Перу, результат матча 28 марта 2026, счёт 2:0, товарищеский матч

Сборная Сенегала победила команду Перу в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Сенегала и Перу. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» (Франция). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды Сенегала.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Джексон – 41'     2:0 Сарр – 54'    

Первый мяч во встрече забил нападающий Сенегала Николас Джексон на 41-й минуте. На 54-й минуте полузащитник Исмаила Сарр удвоил преимущество сенегальской команды, установив окончательный счёт — 2:0.

Сборная Сенегала примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Национальная команда Перу заняла девятое место в южноамериканской группе и не квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2026. Команда провела 18 матчей, одержав две победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android