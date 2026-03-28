«Двоякие ощущения». Сафонов поделился размышлениями о товарищеском матче с Никарагуа

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился размышлениями о товарищеском матче национальной команды с Никарагуа (3:1).

«Сыграли матч в Краснодаре с Никарагуа. Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты и одновременно немного грустно. Но всё же понимаю, что жизнь идёт своим чередом, и в призме моей карьеры «Краснодар» — это уже пройденный этап.

Особенное чувство — поддержка в родном городе. Особенно когда знаешь, что многие пришли посмотреть на мою игру. На трибунах во время матча были моя семья и мои друзья. В общем, со всех сторон это был очень важный матч для меня.

Также жаль, что не удалось сохранить ворота «сухими». Это тоже оставляет осадок, не говоря уже о том, что у меня были все шансы отбить пропущенный мяч.

Но нужно концентрироваться на положительном, так что мысленно готовлюсь к следующим матчам.

Спасибо, Краснодар, ещё увидимся!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Футболист сборной Никарагуа Оскар Асеведо забил гол в ворота голкипера российской национальной команды на 16-й минуте после дальнего удара по центру ворот.