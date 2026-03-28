Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о возможном прощальном матче Вагнера Лава за армейцев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможности проведения прощального матча для бывшего нападающего армейцев Вагнера Лава. Во вторник, 24 марта, бразилец объявил о завершении карьеры.

«Вагнер — это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно. Количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо. Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за её пределами. Игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев, внёс огромный вклад в развитие всего нашего футбола.

Наш дом — его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли ещё раз насладиться игрой Вагнера на гала-матче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну. Мы хотим сделать ещё один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем», – приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.