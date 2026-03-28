Спортивный директор «Палмейраса» рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу Нино

Спортивный директор «Палмейраса» рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу Нино
Спортивный директор «Палмейраса» Андерсон Баррос рассказал о переговорах с «Зенитом» по трансферу защитника Нино.
«Нино — игрок, которого мы выделили и всегда верили в его подписание. Это непростой трансфер, особенно потому что есть клуб, который контролирует все контрактные нюансы.

«Палмейрас» уже встречался с Максимом (Максим Погорелов — заместитель председателя правления, исполнительный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») и вёл переговоры с агентами и игроком.

На данный момент переговоры ведутся представителями игрока. Без активного участия «Палмейраса». Общался с Максимом, который является главным руководителем в клубе, в феврале, мы сообщили ему о нашем интересе, он знает все условия. И поскольку у нас всегда были позитивные отношения с «Зенитом», верили, что можем добиться прогресса в переговорах», — приводит слова Барроса ESPN.

