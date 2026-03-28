Экс-игрок «Милана» Ньянг: даже Килиан Мбаппе не играет так же здорово, как это делал Пато

Сенегальский нападающий «Генчлербирлиги» М'Байе Ньянг высоко отозвался о бывшем нападающем Алешандре Пато, вместе с которым он ранее выступал за «Милан».

«Даже Килиан Мбаппе не играет так же здорово, как это делал Пато. В «Милане» тогда играли Робиньо, Филиппо Индзаги, Дженнаро Гаттузо, но именно Алешандре меня шокировал, жаль, что он так часто травмировался. Просто устрашали его правая нога, левая, скорость и сила! Но у него было так много повреждений, это досадно, однако Пато был действительно очень хорош», — сказал Ньянг в интервью для beIN Sports.

Алешандре Пато в составе миланцев становился чемпионом Италии и брал Суперкубок страны.