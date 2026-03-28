Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд «Ливерпуля» и «Боруссии»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп принял участие в товарищеском матче легенд обоих клубов. Об этом сообщает официальный сайт «шмелей».

Немецкий специалист выступил в качестве главного тренера мерсисайдцев. Помимо Клоппа, за «красных» во встрече приняли участие Стивен Джеррард, Пепе Рейна, Ежи Дудек, Питер Крауч, Дирк Кюйт и Тьяго Алькантара. За «Боруссию» сыграли Ян Коллер, Лукаш Пищек и Якуб Блащиковски. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Напомним, Юрген Клопп дважды становился чемпионом Германии и один раз побеждал в английской Премьер-лиге. Кроме того, наставник выигрывал Лигу чемпионов и три раза уступал в финале турнира.

