Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после победы на казахстанским «Кайратом» (2:0) в товарищеском матче.

«Хочется поблагодарить соперника, несмотря на непростую логистику, приехали к нам. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать в таком количестве. Нечасто такое количество приходит на матчи чемпионата России. Играть приятно всегда.

Тем, кому нужно, сыграли чуть побольше, кому не нужно много играть, по 45 минут. Вышла молодёжь и получила игровое время. Слава богу, все живы и здоровы, и обошлось без травм. Провели хороший товарищеский матч с хорошей командой.

Молодёжь нужно оценивать через призму, что этот матч для них дебютный. Для них здорово получить опыт — выйти в составе основной команды с клубом, который играл в Лиге чемпионов. Думаю, это незабываемо и останется в памяти.

Что касается игры, думаю, что за столько короткий период сложно показать всё, на что они способны. Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодёжной команды. Будем надеяться, что они все дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.