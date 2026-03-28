Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил, почему Дуран не сыграл в матче «Зенита» с «Кайратом»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран не сыграл в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

— Дуран не играл — он не готов?
— Я уже говорил. Наверно, не все слышали. Что касается игроков, которых сегодня не было и отсутствовали по разным причинам: Вендел давно отпрашивался по семейным вопросам. Дуран летал в Барселону к доктору — у него есть свои проблемы. Этот период мы используем, чтобы все болячки залечить и решить все вопросы, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Дуран провёл шесть матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил два гола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android