Сборная Японии минимально обыграла команду Шотландии в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли сборные Шотландии и Японии. После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу японцев. Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра выступил Шон Эванс (Мельбурн, Австралия).

На 84-й минуте Дзюня Ито забил единственный гол в этой игре.

На чемпионате мира — 2026 Шотландия сыграет в группе C с командами Бразилии, Марокко и Гаити. Япония на групповом этапе встретится с Нидерландами, Тунисом и ещё одной командой, которая станет известна позднее.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.