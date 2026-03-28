Венгрия — Словения, результат матча 28 марта 2026, счёт 1:0, товарищеский матч

Сборная Венгрии победила команду Словении в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Венгрии и Словении. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 0
Словения
1:0 Шён – 79'    

Единственный мяч во встрече забил полузащитник хозяев Сабольч Шён на 79-й минуте.

Обе команды не примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Венгрия заняла третье место в группе F, набрав восемь очков. Национальная команда Словении расположилась на третьей строчке группы В с четырьмя очками.

Материалы по теме
Сборная Сенегала победила команду Перу в товарищеском матче
