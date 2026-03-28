Сборная Венгрии победила команду Словении в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Венгрии и Словении. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник хозяев Сабольч Шён на 79-й минуте.

Обе команды не примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Венгрия заняла третье место в группе F, набрав восемь очков. Национальная команда Словении расположилась на третьей строчке группы В с четырьмя очками.