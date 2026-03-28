Сборная Венгрии победила команду Словении в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Венгрии и Словении. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 0
Словения
1:0 Шён – 79'
Единственный мяч во встрече забил полузащитник хозяев Сабольч Шён на 79-й минуте.
Обе команды не примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Венгрия заняла третье место в группе F, набрав восемь очков. Национальная команда Словении расположилась на третьей строчке группы В с четырьмя очками.
Комментарии
- 28 марта 2026
-
23:13
-
23:12
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
22:03
-
22:03
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:17
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:24
-
20:23
-
20:14
-
20:10