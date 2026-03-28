Дубль Дэвида с пенальти помог сборной Канады не проиграть команде Исландии
Окончен товарищеский матч между сборными Канады и Исландии. После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Би-Эм-О Филд». В качестве главного арбитра матча выступил Джон Фримон.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 2
Исландия
0:1 Оускарссон – 9' 0:2 Оускарссон – 21' 1:2 Дэвид – 67' 2:2 Дэвид – 76'
Удаления: Бьюкенен – 80' / нет
Орри Оускарссон вывел гостей вперёд на девятой минуте, а на 21-й минуте он оформил дубль. Джонатан Дэвид реализовал пенальти на 67-й минуте и отыграл один мяч, а на 76-й минуте он снова забил с «точки».
На чемпионате мира — 2026 сборная Канады сыграет в группе B с командами Катара, Швейцарии и с ещё одним соперником, который станет известен позднее. Исландия не вышла на мировое первенство.
