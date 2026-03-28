Семак: согласен, пенальти, как в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала, не должны ставить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначенном пенальти в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо», который реализовал нападающий Джон Дуран.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Почему у меня не было претензий к арбитру? Наверное, всегда есть! Всегда же есть ошибки. Вопрос к судейству не в том, что я чем-то доволен или нет. Вопрос последовательности. Вот вы набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с Махачкалой. Я согласен, что такие пенальти не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» и «Оренбурга» такой же ставят! И как судье поступить в моменте — ставить или нет, когда предыдущий ставит, и это было правильным решением.

То же самое и руки: в одном матче ставят, а в другом — нет. Таких примеров миллион. Вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть и, к сожалению, трактуются по-разному. Это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

