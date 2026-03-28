Семак: Энрике сделал серьёзную заявку, чтобы попасть в сборную Бразилии перед ЧМ

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с алма-атинским «Кайратом» (2:0) оценил игру нападающего Луиса Энрике и его шансы на попадание в заявку сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

«Луис Энрике получил самые приятные отзывы среди болельщиков, журналистов. Вышел очень активно. Думаю, сделал очень хорошую заявку, чтобы быть вызванным для подготовки к финальной части чемпионата мира.

Думаю, у Дугласа Сантоса позиции попрочнее. Потому что не такая большая конкуренция именно в эту позицию. Полагаю, он в числе тех, на кого Анчелотти рассчитывает. Рад за ребят. Это мечта для любого футболиста принять участие в финальной части чемпионата мира», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

