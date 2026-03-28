Семак рассказал, кто из бразильцев «Зенита» близок к попаданию на чемпионат мира

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из бразильских футболистов санкт-петербургского клуба, помимо Дугласа Сантоса и Луис Энрике, может попасть в заявку сборной на чемпионат мира — 2026.

— Кто из других бразильцев в «Зените» наиболее близок к попаданию на чемпионат мира?

— Возможно, Нино. Конечно, атакующая группа у Бразилии очень сильная. Не так просто попасть туда. По потенциалу, конечно, Вендел и Нино могли побороться или быть одним из кандидатов в расширенном списке. Шансы у ребят есть. Всё зависит от главного тренера — какие критерии игроков, которые ему нужны.

— Вы на связи с тренерским штабом и Анчелотти?

— Нет, нет. Абсолютно. Думаю, ему наша связь не нужна. Он сам принимает решения. У него достаточно информации. Нам не звонил, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.