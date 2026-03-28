Семак ответил, будет ли Педро готов к матчу «Зенита» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал будет ли готов футболист его команды Педро к матчу 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Крыльями Советов».

«Мы всегда кому-то проигрываем. Любая команда в течении сезона кому-то проигрывает, у кого-то выигрывает, теряет очки. Неважно, что было в прошлом сезоне или в первом круге. Нам нужно делать то, что должны делать — стараться побежать в каждом оставшемся матче, чтобы бороться за первое место.

Надеюсь, что будет готов к матчу с «Крыльями». Он ещё не принимал участия в тренировках в общей группе. Потихонечку восстанавливается», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.