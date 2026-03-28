«Вот поэтому я и не тренер сборной Англии». Бекхэм — об отсутствии Трента в команде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм высказался об отсутствии защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда в составе сборной Англии на мартовские игры.

«Вот поэтому я и не тренер сборной Англии — мне не нужно принимать такие решения! Но я большой поклонник Трента, мне он очень нравится как игрок.

Я столько раз слышал за эти годы, когда он играл в «Ливерпуле», сейчас в «Реале» и в сборной: «Он не так хорош в защите как в атаке». Но иногда нужно это принимать…

Роберто Карлос был выдающимся защитником, но при этом он был невероятен и в атаке. Он постоянно подключался вперёд, нам приходилось его подстраховывать — такие вещи ожидаемы.

Что касается Трента, я бы взял его на чемпионат мира. Мне было бы очень сложно не взять такого игрока. Но Тухель заявил, что сейчас есть другие игроки, которые лучше. Однако он сказал «сейчас», а значит, всё может измениться», — приводит слова Бекхэма talkSPORT.