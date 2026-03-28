Нино оценил шансы Сантоса и Энрике на попадание в итоговой состав сборной Бразилии на ЧМ

Защитник «Зенита» Нино после товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» (2:0) ответил на вопрос, смогут ли его одноклубники Дуглас Сантос и Луис Энрике попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026.

— Вы один из тех, кто играет больше всех. Не устали?

— Чуть-чуть устал (улыбается). Но я и ребята хорошо провели зимнюю предсезонку. Каждый из нас в хорошей физической форме, мотивированны, хотят стать чемпионами и достойно завершить этот сезон. Все мысли об усталости в сторону.

— Как оцените выступление Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии?

— Всегда болеем и поддерживаем Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, когда они выступают за сборную. Мне кажется, у них хорошие шансы поехать на чемпионат мира. Уверен, что они там будут. Когда они выступают за сборную, не только представляют себя, но и в хорошем свете выставляют весь «Зенит». Будем поддерживать их с такой же силой дальше. Уверен, они попадут в итоговую заявку. И достойно выступят на чемпионате мира, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.