Нино: у меня не было контактов с Анчелотти, но я продолжу мечтать о сборной Бразилии

Защитник «Зенита» Нино высказался о своих шансах сыграть на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

— Семак сказал, что у тебя гипотетически есть шансы сыграть на ЧМ. Есть ли контакт с тренером? Что думаешь?

— Безусловно, мечта любого игрока — защищать цвета своей сборной. Мне выпадал такой шанс. Не очень много раз, но этот опыт был. Он только подкрепляет и разжигает ещё больше желания вернуться и повторить эти эмоции и чувства. У меня не было контактов с Анчелотти. Но знаю, что он следит за нашим клубом. Прекрасно понимаю, моя задача — лучшим образом выступать за «Зенит». Отдавать максимум себя. Продолжу делать всё зависящее от себя здесь. Продолжу мечтать, — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.