Мартынович — о дороге из Казахстана на матч с «Зенитом»: первый раз добирался 25 часов

Защитник казахстанского «Кайрата» Александр Мартынович после товарищеского матча с «Зенитом» (0:2) рассказал, как команда добиралась до Санкт-Петербурга.

— Классический товарищеский матч. После того, как мы добирались до Санкт-Петербурга, наверное, основной задачей было, чтобы никто не получил травму, всё прошло гладко. Наверное, первый раз в моей карьере, что 25 с половиной часов добираться до города. Ехали на всём, на чём только можно. Тяжеловато.

— Не было мысли вернуться домой и просто потренироваться?

— Да, были такие мысли (смеётся). Когда прошло 15 часов, команда без нормального питания, без ничего… Подходили и спрашивали. Были договорённости, у нас не было выбора. Последний шанс — автобусы. Из Москвы добирались на автобусе. Это была добивка, — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, рейс «Кайрата» из Алма-Аты должен был прибыть в аэропорт Пулково в ночь с четверга на пятницу 27 марта, однако был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из-за этого казахстанская команда опоздала на матч.