Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мартынович — о дороге из Казахстана на матч с «Зенитом»: первый раз добирался 25 часов

Защитник казахстанского «Кайрата» Александр Мартынович после товарищеского матча с «Зенитом» (0:2) рассказал, как команда добиралась до Санкт-Петербурга.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

— Классический товарищеский матч. После того, как мы добирались до Санкт-Петербурга, наверное, основной задачей было, чтобы никто не получил травму, всё прошло гладко. Наверное, первый раз в моей карьере, что 25 с половиной часов добираться до города. Ехали на всём, на чём только можно. Тяжеловато.

— Не было мысли вернуться домой и просто потренироваться?
— Да, были такие мысли (смеётся). Когда прошло 15 часов, команда без нормального питания, без ничего… Подходили и спрашивали. Были договорённости, у нас не было выбора. Последний шанс — автобусы. Из Москвы добирались на автобусе. Это была добивка, — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, рейс «Кайрата» из Алма-Аты должен был прибыть в аэропорт Пулково в ночь с четверга на пятницу 27 марта, однако был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из-за этого казахстанская команда опоздала на матч.

