Экс-игрок «Краснодара» Мартынович ответил, следит ли за чемпионской гонкой в РПЛ
Капитан «Кайрата» Александр Мартынович, ранее выступавший за «Краснодар», ответил, следит ли за чемпионской гонкой в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда из Алма-Аты уступила «Зениту» в гостевом товарищеском матче со счётом 0:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12' 2:0 Соболев – 21'
— Следите ли за чемпионской гонкой в РПЛ?
— Конечно. Если у нас не тур и есть время — постоянно что-то смотрю.
— Вызывает особые чувства приезд сюда?
— Я всегда рад приехать. Отличные стадионы, атмосфера, качественные газоны (смеётся). Этого не хватает в Казахстане. С большим удовольствием приезжаю сюда, — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
На данный момент «Краснодар» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, На втором месте с 48 очками располагается «Зенит».
