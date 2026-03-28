Главная Футбол Новости

Мартынович: в Лиге чемпионов «Зенит» бы точно боролся за выход в плей-офф

Защитник казахстанского «Кайрата» Александр Мартынович высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов в случае участия команды в турнире.

— Если бы «Зенит сейчас участвовал в Лиге чемпионов, смог бы пройти дальше общего этапа?
— Думаю, да. У «Зенита» хорошая команда, хорошие и качественные русские футболисты и легионеры. Если бы «Зенит» участвовал в Лиге чемпионов, ещё бы где-то точечно были произведены какие-то трансферы. Именно под Лигу чемпионов. За выход бы точно боролись, — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

