Мартынович ответил, стал ли «Кайрат» сильнее после игры в Лиге чемпионов

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович после товарищеского матча с «Зенитом» (0:2) ответил, стала ли его команда сильнее после выступления в Лиге чемпионов.

— Насколько «Кайрат» стал сильнее получив опыт в Лиге чемпионов?

— Не знаю, насколько сильнее или слабее стал «Кайрат». У нас по сравнению с командой, которая играла в Лиге чемпионов, пять-шесть новых футболистов. Специфика определённая. Поэтому сейчас притираемся и сыгрываемся.

Чемпионаты России и Казахстана отличаются. Что кривить душой — чемпионат России посильнее, нежели чемпионат Казахстана. Думаю, лидирующие команды боролись бы. Понятно, что не за верхние места, но выглядели бы достойно. Нужно не забывать, что абсолютно разный бюджет. Самая богатая команда Казахстана, наверное, не стоит даже рядом с командой, которая внизу. Давно известно, что в футбол играют деньги. Чем больше у команды есть возможностей, тем она может более качественно и достойно выступать, — передаёт слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.