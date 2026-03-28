Дэвид Бекхэм высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, думаю, что мы находимся в прекрасном положении, лучшем из тех, которое только может быть. У нас очень молодая, талантливая команда с великолепным капитаном, который, вероятно, находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Вместе с Гарри Кейном нам многое по силам. Очевидно, он отличный лидер, и я думаю, что Томас [Тухель] очень скрупулёзно подходит к выбору состава и управлению командой. Скрупулёзность в каждой детали, которая действительно необходима сборной Англии для успешного выступления на этом чемпионате мира», — приводит слова Бекхэма talkSPORT.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.