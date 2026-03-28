Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба и Фати провели совместную тренировку. Француз не играет с декабря

Комментарии

Нападающий Ансу Фати и полузащитник Поль Погба, выступающие за «Монако», провели совместную тренировку в индивидуальном режиме. Этой информацией француз поделился в соцсетях.

Фото: Из личного архива Поля Погба

Отдельно следует упомянуть экипировку футболистов: Фати занимался в шортах «Барселоны», которой принадлежат права на него, а Погба — в костюме сборной Аргентины.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. С декабря он не выходит на поле из-за травмы икроножной мышцы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android