Погба и Фати провели совместную тренировку. Француз не играет с декабря

Нападающий Ансу Фати и полузащитник Поль Погба, выступающие за «Монако», провели совместную тренировку в индивидуальном режиме. Этой информацией француз поделился в соцсетях.

Фото: Из личного архива Поля Погба

Отдельно следует упомянуть экипировку футболистов: Фати занимался в шортах «Барселоны», которой принадлежат права на него, а Погба — в костюме сборной Аргентины.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. С декабря он не выходит на поле из-за травмы икроножной мышцы.