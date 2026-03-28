В Уругвае задались вопросом на фоне капитанства Вальверде и Араухо в «Реале» и «Барселоне»

Пресс-служба сборной Уругвая отреагировала на то, что футболисты национальной команды
Федерико Вальверде и Рональд Араухо являются капитанами мадридского «Реала» и «Барселоны».
«Объясните, как нынешние капитаны «Реала» и «Барселоны» вышли из страны с населением в три миллиона человек», – сообщает аккаунт сборной Уругвая в социальной сети X.
Отметим, капитаном уругвайской команды является защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес. Южноамериканская сборная примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Подопечные Марсело Бьелсы встретятся с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.