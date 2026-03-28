«Бавария» хочет усилиться защитником «Челси» — Bild

Мюнхенская «Бавария» планирует подписать защитника лондонского «Челси» Джоша Ачимпонга. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб активно следил за игроком прошедшей зимой, следующим летом могут начаться переговоры о трансфере футболиста. Лондонцы хотят усилить правый фланг обороны защитником «Фейеноорда» Дживайро Ридом. Глубина состава позволяет «синим» вести переговоры о возможной продаже Ачимпонга.

Джош Ачимпонг принял участие в 24 матчах нынешнего клубного сезона, в которых забил два гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2029 года.