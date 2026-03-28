Экс-спортивный директор «Спартака»: легионеры рассматривают Россию как способ заработка

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о мотивации легионеров в РПЛ, а также выразил мнение по поводу ужесточения лимита.

«Мне неприятно об этом говорить, но легионеры рассматривают Россию как способ заработка. Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до € 5 млн чистыми в год. В Португалии ему дадут всего € 1,5 млн. Лимит на легионеров не поможет РПЛ. Я против этого решения. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», — приводит слова Амарала телеграм-канал «Спартак Шоу».

Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака» с января по ноябрь 2024 года.