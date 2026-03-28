Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д выложила фото Крауча и Коллера, их общий рост более четырёх метров

Комментарии

Дортмундская «Боруссия» после товарищеского матча с «Ливерпулем» (2:2), в котором играли бывшие футболисты этих команд, в соцсетях выложила совместную фотографию экс-нападающего мерсисайдцев Питера Крауча и экс-футболиста дортмундцев Яна Коллера.

Что примечательно, общий рост этих игроков составляет более четырёх метров: 2,01 метра у англичанина и 2,02 метра — у чеха.

Питер Крауч выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2008 год, в составе этой команды он брал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Коллер играл за «Боруссию» с 2001 по 2006 год, в её составе он становился чемпионом Германии.

Что примечательно, верхняя часть фотоколлажа является отсылкой к мему, связанному с Краучем. На ней стюарды несут длинный объёкт, завёрнутый в полиэтилен. Один из болельщиков в шутку предположил, что это Питер Крауч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android