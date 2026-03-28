«Боруссия» Д выложила фото Крауча и Коллера, их общий рост более четырёх метров

Дортмундская «Боруссия» после товарищеского матча с «Ливерпулем» (2:2), в котором играли бывшие футболисты этих команд, в соцсетях выложила совместную фотографию экс-нападающего мерсисайдцев Питера Крауча и экс-футболиста дортмундцев Яна Коллера.

Что примечательно, общий рост этих игроков составляет более четырёх метров: 2,01 метра у англичанина и 2,02 метра — у чеха.

Питер Крауч выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2008 год, в составе этой команды он брал Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА. Коллер играл за «Боруссию» с 2001 по 2006 год, в её составе он становился чемпионом Германии.

Что примечательно, верхняя часть фотоколлажа является отсылкой к мему, связанному с Краучем. На ней стюарды несут длинный объёкт, завёрнутый в полиэтилен. Один из болельщиков в шутку предположил, что это Питер Крауч.